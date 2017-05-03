«Мостотрест» может направить 3 млрд рублей на дивиденды за 2016 год

Совет директоров ПАО «Мостотрест» на заседании 2 мая рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2016 г. в размере 10,64 руб. на акцию, сообщила компания.

Общая сумма дивидендных выплат может составить 3,003 млрд руб. Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 18 июля 2017 г.

Годовое собрание "Мостотреста" пройдет 29 июня 2017 г., дата закрытия реестра для участия - 5 июня. Собрание пройдет по стандартной повестке.

Как сообщалось, «Мостотрест» выплачивал по итогам работы в 2015 г. дивиденды в размере 10,64 руб. на акцию, общая сумма выплат составила около 3 млрд руб., на уровне 85% от консолидированной чистой прибыли по МСФО за 2015 г.

Чистая прибыль "Мостотреста" по МСФО в 2016 г. выросла на 18% по сравнению с 2015 г., до 5 млрд руб.