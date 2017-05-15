Москва и Эр-Рияд готовы продлить соглашение о сокращении добычи

Россия и Саудовская Аравия на министерской встрече стран, входящих в ОПЕК, и не являющихся членами организации, предложат продлить действие соглашения о сокращении добычи нефти на девять месяцев. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на совместное заявление министров энергетики двух стран по итогам встречи 15 мая.

«Министры пришли к пониманию того, что для достижения основной цели усилий по стабилизации рынка <...> необходимо продление совместных добровольных действий ведущих производителей нефти на 9 месяцев», – говорится в совместном заявлении Александра Новака и Халида аль-Фалиха.

Из документа следует, что стороны договорились довести эту позицию до других стран – производителей нефти в ходе встречи, запланированной на 25 мая в Вене.

30 ноября 2016 г. в Вене члены ОПЕК договорились о сокращении своей добычи на 1,2 млн барр./сутки с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 000 барр./сутки, в том числе Россия – на 300 000. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 г. с возможностью его продления. Свою часть соглашения Россия полностью выполнила к 1 мая.

Решение о сохранении Россией добычи на текущем уровне обсуждалось на самом высоком уровне, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источники.