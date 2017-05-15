Минэнерго: работа московского НПЗ будет полностью восстановлена через два-три дня

Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) «Газпром нефти» восстановит работу в полном объеме в течение двух-трех суток, заявили ТАСС в Минэнерго России. «Ситуация вокруг Московского НПЗ не окажет влияния на топливообеспечение Московского региона. Запасы топлива Московского региона превышают нормативный показатель в 10 суток», - сказал собеседник агентства.

Утром в понедельник советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин сообщил, что МНПЗ с 14 мая приостановил прием нефти и сдачу готовой продукции из-за нештатной ситуации. Нештатных ситуаций на предприятии не было, возразила пресс-служба завода. Московский НПЗ завершает плановый ремонт, продолжаются пусконаладочные работы, сообщили там. «14 мая в 9.30 установка получения серы Московского НПЗ была остановлена в ходе тестирования автоматической системы безопасности. Система сработала штатно, нештатных ситуаций не было», – заявляет НПЗ. Установка будет запущена в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что плановый ремонт на НПЗ должен был завершиться 6 мая, а Демин 17 апреля говорил, что завод вышел из ремонта и работает в графике.

«Объективные данные комплексной системы экологического мониторинга МНПЗ свидетельствуют об отсутствии превышений по выбросам загрязняющих веществ на объектах завода», – отмечается в сообщении НПЗ. Между тем Мосэкомониторинг в выходные фиксировал превышение в 17 раз нормы концентрации сероводорода на юге Москвы, передает «Интерфакс». В Москве не зафиксировано превышение уровня предельно допустимой концентрации вредных веществ, в том числе сероводорода, в районе Капотня, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе городского управления МЧС. Сообщения об облаке вредных веществ, которое движется к центру города, там назвали слухами. Сотрудник пресс-службы добавил, что 14 мая в Капотне в воздухе было зафиксировано разовое превышение ПДК в 1,04 раза по сероводороду, что не оказывает значимых последствий для организма человека.