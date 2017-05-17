«Роснефть» и Eni планируют подписать соглашение о расширении сотрудничества

«Роснефть» и итальянская Eni планируют 17 мая в ходе визита в Россию премьер-министра Италии подписать соглашение о расширении сотрудничества, говорится в материалах к визиту итальянского премьера.

«Успешно развивается взаимодействие "Роснефти" и Eni - в ходе визита Пауло Джентилони намечено подписание соглашения о расширении сотрудничества. Ведется проработка совместного инвестиционного проекта по созданию в России экспериментального термоядерного реактора "Игнитор"», - сообщается в материалах.