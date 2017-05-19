Первый авиарейс между Японией и южными Курилами запланирован на 18 июня - Kyodo

Авиасообщение между Японией и российскими южными Курильскими островами появится 18 июня, на этот день запланирован первый рейс, передает Прайм со ссылкой на агентство Kyodo. Об этом японскому агентству сообщили правительственные источники.

Начале авиасообщения между севером Японии и южными Курилами обсуждали на встрече в конце апреля президент Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ. Для облегчения посещения японцами о Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи, а русскими – японских территорий был предложен воздушный маршрут. До сих пор между этими регионами существовали только морские коммуникации.

Токио считает, что совместная экономическая деятельность на южных Курилах станет шагом вперед к заключению мирного договора между двумя странами — одной из главных проблем в российско-японских отношениях.