Доду и Финкелю предъявили окончательное обвинение в многомиллионной растрате

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции бывшему гендиректору «Русгидро» Евгению Доду и главному бухгалтеру корпорации Дмитрию Финкелю по делу о многомиллионной растрате средств корпорации.

«Доду и Финкелю предъявлено окончательное обвинение в многомиллионной растрате средств. Защита приступает к ознакомлению с материалами дела», - сказал следователь в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о продлении домашнего ареста фигурантам.

Ранее домашний арест фигурантов был продлен до 21 мая. Адвокаты фигурантов, просят суд отпустить фигурантов под подписку о невыезде.

По версии следствия, Дод и Финкель вместе с неустановленными лицами совершили хищение имущества «Русгидро» в особо крупном размере.

Следствие считает, что после утверждения финансового отчета «Русгидро» они подготовили приказ «О специальном премировании членов правления ОАО "РусГидро" по итогам 2013 г.», согласно которому Дод начислил самому себе специальную премию в размере 353,21 млн руб., неправомерно завысив размер премии не менее чем на 73,2 млн руб., затем Дод лично подписал приказ.

Позднее, после проведения экспертиз, сумма ущерба по делу была увеличена. Дод погасил всю вменяемую ему с подельником сумму в размере 198 млн руб., в связи с чем 21 декабря по просьбе следствия фигуранты были переведены под домашний арест.

Фигурантам было предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, организованном группой лиц (ч.4 ст.159 УК РФ), позднее следствие переквалифицировало их действия на статью «растрата» (ч.4 ст.160 УК РФ), предполагающую аналогичную санкцию. Дод и Финкель вину не признают.