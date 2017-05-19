«Ростех» и «Р-фарм» создадут совместное производство препаратов от ВИЧ

«Ростех» и «Р-фарм» создадут совместное предприятие для производства и продажи лекарств для лечения ВИЧ-инфекции. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний.

«Нацимбио», входящая в госкорпорацию «Ростех», и российская фармацевтическая компания «Р-фарм» подписали соглашение о создании совместного предприятия по производству антиретровирусных препаратов. Документ подписали глава «Нацимбио» Марьям Хубиева и гендиректор ГК «Р-фарм» Василий Игнатьев. Совместное предприятие учреждается для производства и продажи лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции в России, регистрационные удостоверения для него передаются компанией «Р-фарм», отмечается в пресс-релизе.

Условия сделки не разглашаются. Как обжидается, первая продукция появится на рынке уже до конца года.