Совет директоров «Газпрома» увеличит свое вознаграждение на 20%

Совет директоров «Газпрома», утвердив рекомендацию повысить дивиденды акционерам за 2016 г. на 1,9%, просит у тех же акционеров одобрения выплаты вознаграждения себе по итогам работы за минувший год (с июня 2016 г. по июнь 2017 г.) на 20% больше, чем годом ранее.

Как сообщается в материалах «Газпрома», вознаграждение председателю совета (этот пост занимает Виктор Зубков) планируется увеличить уже до 31 млн руб., заместителю председателя (этот пост занимает председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер) - до 30 млн руб.).

Минимальный размер определен для членов совета, не осуществляющих дополнительных функций в совете, - 25,5 млн руб. Вознаграждение за работу в совете получают только члены совета, не занятые на госслужбе.