«Лукойл» и ФСБ подписали соглашение о сотрудничестве

Первый заместитель директора - руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов и президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов подписали соглашение о взаимодействии, говорится в сообщении нефтяной компании.

«Документ предусматривает повышение эффективности согласованных мер по обеспечению безопасности России в пограничной сфере, охране морских пространств территориального моря, исключительной экономической зоны и континентального шельфа в районах присутствия группы "Лукойл", а также создание необходимых условий для противодействия терроризму», - отмечается в пресс-релизе.

Основные направления сотрудничества - координация усилий по пресечению актов незаконного вмешательства в функционирование объектов «Лукойла», использование организационно-технических возможностей и инфраструктуры компании при осуществлении пограничной деятельности в удаленных районах акваторий и побережья, обеспечение совместного эффективного мониторинга обстановки в морских пространствах.