Подразделение Alibaba планирует выпустить 1 млн смарт-грузовиков

Cainiao, логистическое подразделение Alibaba Group, опубликовало план по производству вместе с китайскими автопроизводителями 1 млн интеллектуальных грузовиков, оснащенных передовой интернет-технологией.

Вычислительная система смарт-грузовиков будет анализировать заказы в режиме реального времени и разрабатывать наиболее эффективные маршруты для их своевременной доставки. Новая технология позволит сократить расходы и снизить потребление энергии, полагают в компании.

Тестовые испытания начались в апреле в городах Шэньчжэнь и Чэнду, сообщает агентство «Синьхуа». Протяженность маршрутов поездок смарт-грузовиков оказалась на 30% короче, в результате чего транспортные расходы сократились на 20%.

В число автопроизводителей, с которыми сотрудничает Cainiao, входят SAIC Motor, Dongfeng Motor и Reach Rental.

Cainiao также объявила о решении предоставить финансовую поддержку в размере 50 млрд юаней ($7,3 млрд) логистическим компаниям и водителям-экспедиторам, которые примут участие в программе смарт-грузовиков.