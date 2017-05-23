«Газпрому» рекомендовали сертифицировать газ для поставок в Китай по «Силе Сибири» – «Интерфакс»

«Газпрому» рекомендовали сертифицировать природный газ, поставляемый по газопроводу «Сила Сибири». Такое поручение было сделано по итогам встречи вице-премьера России Аркадия Дворковича с первым заместителем госсовета КНР Чжаном Гаоли в апреле в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«Рекомендовать ПАО "Газпром" провести сертификацию природного газа, планируемого к поставке в КНР, и результаты направить китайской стороне. Об итогах проинформировать правительство России», – цитирует собеседник агентства выдержку из списка поручений.

Поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» должны начаться с мая 2019 по май 2021 г. На границе с Китаем строится Амурский газоперерабатывающий завод, задача которого - отделить ценные фракции (этан, гелий) из поставляемого на экспорт товарного потока. По последним материалам «Газпрома», запуск Амурского ГПЗ намечен на 2021 г. Если поставки по «Силе Сибири» начнутся раньше, то какое-то время китайские покупатели будут получать природный газ с примесями гелия, этана, но также азота – его содержание в газе Чаяндинского месторождения очень велико. Несоответствие качества газа стандарту грозит поставщику штрафами - скидками в цене.