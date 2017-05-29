Анонс «Ведомостей» на 30 мая 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

российские компании гонются за техническими новинками вроде распознавания лиц в магазине;

10 лет назад произошел переломный момент в урбанизации (вкладка «Экономика 1000 городов»);

нефть уходит с железной дороги в трубопроводы (приложение «Грузоперевозки и логистика»).

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: президент АФК «Система» Михаил Шамолин рассказал в интервью о стратегии АФК «Системы» – защиты и не только

и статью на полосе «Комментарии»: где место России в китайском «Одном поясе – одном пути».

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».