Отозвано предупреждение о возможной приостановке чартеров в Анталью – «Интерфакс»

Российские авиационные власти отозвали предупреждение о возможном ограничении чартеров в Анталью, таким образом полностью сняв возможность введения таких ограничений по всем турецким направлениям, сообщил «Интерфаксу» источник в одной из чартерных авиакомпаний во вторник.

«Нами получено подтверждение о том, что отозвана возможность введения всяких ограничений на чартеры в Турцию, включая направление Антальи, которое было оставлено ранее», - сказал собеседник агентства.

В середине апреля «Ведомости» узнали от источников, что Росавиация предупредила о возможной приостановке чартерных рейсов в аэропорты Турции и попросила перевозчиков «принять необходимые меры при планировании существующих чартерных программ». Возможную приостановку чартеров ведомство тогда объясняло сложной политической обстановкой в Турции, сообщал ТАСС со ссылкой на источники.

3 мая в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган объявили, что договорились о снятии всех ранее введенных ограничительных мер в торговле, кроме импорта турецких помидоров. В тот же день вице-премьер Аркадий Дворкович заявил журналистам, что Росавиация отзовет свое предупреждение о возможном ограничении чартерных рейсов в Турцию. «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал, что российские авиационные власти сохранили при этом предупреждение для Антальи.