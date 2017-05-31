Российский малый бизнес допустят к закупкам итальянских предпринимателей

Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) договорилась с Ассоциацией итальянских предпринимателей (GIM-Unimpresa) о допуске малых и средних российских компаний к закупкам итальянских предприятий, производства которых локализованы на территории России. Это ТАСС в Петербурге заявил руководитель корпорации Александр Браверман. По его словам, стороны подписали меморандум о взаимопонимании, затем будет создана дорожная карта по включению российских малых предприятий в цепочку поставок итальянских компаний.

Как договорились стороны, будет реализована система «доращивания» российских поставщиков для участия в закупках, итальянских и российских участников будут информировать о существующих бизнес-возможностях. Также стороны договорились стимулировать локализацию итальянских предприятий в России.