Арктический танкер-газовоз назвали в честь Кристофа де Маржери

В Санкт-Петербурге состоялась церемония имянаречения арктического танкера-газовоза «Кристоф де Маржери», названного в честь погибшего главного исполнительного директора компании Total.

На церемонии присутствовал президент России Владимир Путин. Он выразил надежду на запуск в Арктике в будущем новых масштабных проектов в сфере энергетики. «Рассчитываю, что в богатейшем арктическом регионе будут запущены новые перспективные масштабные проекты, в том числе в сотрудничестве с нашими французскими, китайскими и вообще иностранными партнерами», — сказал Путин.

Арктический танкер-газовоз — судно уникального ледового класса Arc7, разработанного для проекта «Ямал СПГ». «Крестной матерью» нового судна стала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По традиции, «крестная мать» является одним из главных действующих лиц церемонии имянаречения. Экипаж судна составляет 29 человек и полностью укомплектован российскими моряками.

Гендиректор Total Кристоф де Маржери погиб в ночь на 21 октября 2014 г. при столкновении самолета Falcon со снегоуборочной машиной на взлетно-посадочной полосе в московском аэропорту «Внуково».