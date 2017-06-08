Суд потребовал от «Роснефти» доказательств продажи нефти за доллары

Арбитражный суд Башкирии определил к судебному разбирательству по иску «Роснефти», «Башнефти» и присоединившейся к ним Башкирии к АФК «Система» на 170,6 млрд руб., которое назначено на 27 июня, представить доказательства реализации нефти и нефтепродуктов по ценам в долларах США.

Суть претензий «Роснефти»: от реорганизации башкирских активов «Системой» в 2014 г. возник негативный эффект в 106,6 млрд руб. Затем «Роснефть» пересчитала сумму требований - в связи с обесценением рубля с момента совершения действий, которые являются предметом иска, до момента подачи искового заявления. Представитель истца в суде пояснил, что «сумма причиненных ПАО АНК "Башнефть" убытков была скорректирована в связи с тем, что хозяйственная деятельность компании в значительной степени зависит от курса доллара».