NYT: миллиардер Дэвид Бондерман покинул совет директоров Uber

Американский миллиардер, основатель TPG Capital Дэвид Бондерман решил покинуть совет директоров компании Uber после своего комментария о женщинах. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на его заявление.

По информации издания, во время состоявшейся во вторник встречи один из членов совета директоров Uber Арианна Хаффингтон отметила, что «когда в правление (компании) входит одна женщина, скорее всего, в нем появится еще одна». В ответ на это Бондерман заявил, что увеличение числа женщин в совете директоров «означает, что, скорее всего, будет больше болтовни». Позднее миллиардер извинился за сказанное.

Всего за год компанию по различным причинам уже покинули шесть топ-менеджеров. В скором времени, по информации СМИ, из компании может уйти и первый директор Райан Грейвс.

В последнее время Uber преследует череда разбирательств. В начале 2017 г. несколько бывших сотрудниц обвинили компанию в поддержании культуры сексизма и сексуальных домогательствах. Затем фигурантом скандала оказался Каланик: в сети была опубликована видеозапись, на которой он ссорится с одним из водителей Uber, недовольным чересчур маленькой заработной платой. Uber также была уличена в использовании специального программного обеспечения для уклонения от проверок и слежки за конкурентами.

13 июня гендиректор Uber Трэвис Каланик заявил, что намерен взять отпуск на неопределенный срок. Он объяснил, что последние события, в том числе многочисленные разбирательства вокруг компании и смерть его матери, заставили его задуматься и пересмотреть своё отношение к некоторым вещам. В частности, по его словам, он решил в настоящий момент сфокусироваться на усовершенствовании своих лидерских качеств.