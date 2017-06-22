Акционеры «Роснефти» спросили Сечина про икорницы и Ролдугина

Акционеры «Роснефти» на годовом собрании в Сочи задали главному исполнительному директору компании Игорю Сечину несколько вопросов по темам, вызвавшим широкий резонанс в течение отчетного года.

На вопрос о закупке серебряных столовых приборов за 11-15 000 руб. и икорницы за 83 100 руб. Сечин ответил, что такая закупка не проводилась, он ее лично снял. Топ-менеджер напомнил, что ООО «РН-Аэрокрафт» собиралась провести эту закупку для комплектации вертолета, который используется на Дальнем Востоке.

На закупку структуры «Роснефти», которая является корпоративным оператором авиационных активов компании, обратил внимание политик Алексей Навальный. Он сравнил стоимость закупаемых предметов с месячными зарплатами в стране и указал на значительный долг «Роснефти». ООО «РН-Аэрокраф» было готово купить плед стоимостью 124 600 руб., упомянутые вилки, икорницу и еще ряд предметов на 4,75 млн руб. Конкурсная комиссия 15 мая одобрила заявку ООО «РДА» и поручила провести с ней переговоры на предмет снижения цены. 24 мая закупка была отменена. «Роснефть» опубликовала на сайте протокол заседания закупочной комиссии «РН-Аэрокрафт», в котором сказано, что ООО «РДА» отказалось снижать цену и с этим поставщиком договор заключен не будет. «Теперь у господина Навального есть возможность втюхать нам более дешевые и качественные вилки и столовое серебро, которое он нажил непосильным трудом», - прокомментировал отмену закупки пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Ранее Леонтьев обосновал закупку тем, что менеджерам «Роснефти» приходится работать в дальних перелетах на грани человеческих возможностей и что есть руками и с пола в компании не могут.

Спросили Сечина и о том, поддерживает ли «Роснефть» скрипача Ролдугина (Сергея Ролдугина, виолончелиста и благотворителя). Главный исполнительный директор компании заметил, что Ролдугин не скрипач, а виолончелист. «Во-вторых, персональная помощь ему не оказывается, хотя он заслуживает ее и я к нему отношусь уважительно», - добавил Сечин.