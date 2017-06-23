«Аэрофлот» объяснил длинные очереди на регистрацию в «Шереметьево» сезоном отпусков

В терминале D аэропорта «Шереметьево» утром 23 июня выстроились длинные очереди на вылет, сообщает корреспондент «Ведомостей». Сотрудник аэропорта объясняет ажиотаж началом периода отпусков. На стойке регистрации сотрудник объяснял проблему нехваткой персонала.

В пресс-службе «Шереметьево» запрос «Ведомостей» переадресовали «Аэрофлоту». Источник «Ведомостей» в авиакомпании объяснил проблему перебоями в работе багажной ленты аэропорта. По его словам, у «Шереметьево» сломалась багажная лента, приходится вручную обрабатывать весь багаж. Официальный представитель «Аэрофлота» объяснил сложившуюся ситуацию высоким летним сезоном. «На стойки регистрации привлечён дополнительный персонал, все службы авиакомпании в аэропорту усилены».

Он добавил, что в связи со сложной транспортной обстановкой на подъездах к «Шереметьево» авиакомпания просит пассажиров пользоваться «Аэроэкспрессом».

«Аэрофлот» выполняет рейсы из терминала D, который был построен в 2009 г. специально для нужд авиакомпании и ее партнёра по альянсу Sky Team. Обслуживает терминал сам «Аэрофлот». Пропускная способность терминала - 12 млн пассажиров, говорится на сайте «Шереметьево». Представитель «Шереметьево» проблемы с очередями в терминале D не комментирует.