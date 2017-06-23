Путин прилетел посмотреть на строительство «Турецкого потока»

Президент Владимир Путин на вертолете прилетел на судно-трубоукладчик Pioneering Spirit, занятое в строительстве газопровода «Турецкий поток». Как сообщает ТАСС, этот перелет президент совершил в ходе рабочей поездки на Кубань. На судне он сможет понаблюдать за стыковкой мелководной и глубоководной частей газопровода.

На борту Pioneering Spirit Путина встретили капитан судна Фред Регтоп, президент компании Allseas Эдвард Хеерема и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Строить морской участок трубопровода у российского побережья Черного моря «Газпром» начал 7 мая. На первом этапе в мелководной части укладку вело судно Audacia. Оно также использовалось для протягивания труб с берега через микротоннели. Audacia и Pioneering Spirit принадлежат компании Allseas - подрядчику строительства обеих ниток морского участка газопровода.

Pioneering Spirit - крупнейшее строительное судно в мире, оснащенное шестью установками для сварки и нанесения покрытия на трубы. Его длина 477 м - это более четырех футбольных полей, ширина 124 м. Оно начинает строительство глубоководной части «Турецкого потока». В день судно способно монтировать от 3,5 до 5 км газопровода, общая протяженность которого в каждой из двух веток должна составить 937 км. При помощи 170-метрового стингера - специальной конструкции для опускания трубы на дно - судно способно прокладывать газопровод на глубине более двух километров.

На судне в автоматическом режиме работают шесть сварочных станций. Скорость автоматической сварки одного шва составляет всего 10 минут. Вручную такую же трубу пришлось бы сваривать 28 часов.

Pioneering Spirit может единовременно принять 27 000 т труб, что позволяет ему работать автономно 5-7 дней, сообщает ТАСС. Для укладки каждой из двух ниток длиной 937 км потребуется более 75 000 труб. Каждая 12-метровая труба диаметром 81,2 см весит примерно 9 т. Трубы изготавливаются из марганцево-углеродистой стали толщиной почти 4 см.