«Газпром» начал обсуждать с банками финансирование «Турецкого потока»

«Газпром» начал переговоры с зарубежными и российскими банками по привлечению проектного финансирования для «Турецкого потока». Как передает ТАСС, это журналистам на ПМЭФе заявил зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов.

Строительство морского участка «Турецкого потока» «Газпром» начал 7 мая. Как напоминает ТАСС, укладку ведет судно Audacia компании Allseas - подрядчика строительства обеих ниток морского участка газопровода. О готовности начать морскую укладку труб предправления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил президенту Владимиру Путину 4 мая. В конце апреля «Газпром» сообщал, что планирует начать укладку труб первой нитки газопровода «Турецкий поток» летом 2017 г. Завершить строительство двух ниток «Турецкого потока» планируется к концу 2019 г. Газопровод пройдет Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части трубы должна составить около 910 км, сухопутной части по турецкой территории - 180 км.

В феврале 2017 г. South Stream Transport B.V. заключила контракт с Allseas Group на строительство второй нитки морского участка газопровода. Первая нитка «Турецкого потока» предназначена для Турции, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Общая стоимость проекта ранее оценивалась в 11,4 млрд евро, инвестиции «Газпрома» в этот проект в 2017 г. составят 41,92 млрд руб.