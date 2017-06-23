Путин дал старт стыковке мелководной и глубоководной частей "Турецкого потока"

Президент России Владимир Путин принял участие в процессе стыковки мелководной и глубоководной частей газопровода «Турецкий поток». Путин находится на трубоукладочном корабле «Pioneering Spirit», который занимается прокладкой газопровода «Турецкий поток» в 6,5 км от берега.

Президент осмотрел корабль, капитанский мостик и спустился в основной сварочный цех. Это фактически символизирует завершение строительства мелководной части проекта и начало работ на глубине Черного моря. Путин нажал кнопку, дав старт стыковке.

Предправления ОАО «Газпром» Алексей Миллер доложил президенту о параметрах частей газопровода. По его словам, «Турецкий поток» востребован рынком». «Если говорить о рынке Турции, то мы видим, что спрос на российский газ растет, уже в настоящее время наши поставки составляют 53% от внутреннего рынка Турции. Но с начала 2017 г. рост поставок к аналогичному периоду 2016 г. уже составит 2 млрд 630 млн», - сказал он.

Миллер отметил, что другим рынком газа являются страны Южной и Юго-Восточной Европы. «В Европе мы видим также очень высокие темпы роста на российский газ. С начала 2017 г. по середину июня к аналогичному периоду прошлого года рост поставок газа в Европу составил плюс 10,5 млрд куб. м газа. В странах этого региона темпы роста действительно впечатляют», - сказал глава «Газпрома».

Он добавил: «В Турции почти на 26% повысился спрос, в Греции на 12%, в Болгарии - на 14%, в Венгрии - на 31%, в Сербии - на 47%, в Австрии - на 77,5%».

Первая нитка «Турецкого потока» предназначена для Турции, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Общая стоимость проекта ранее оценивалась в 11,4 млрд евро, инвестиции «Газпрома» в этот проект в 2017 г. составят 41,92 млрд руб.