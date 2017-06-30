«Алроса» направит на выплату дивидендов за 2016 год более 65 млрд рублей

На годовом собрании акционеров «Алросы» было принято решение направить 65,769 млрд руб. на выплату дивидендов за 2016 г. (8,93 руб. на акцию). Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Чистая прибыль за 2016 г. составила 131,391 млрд руб. На выплату дивидендов будет направлено 50% этой суммы, отмечается в сообщении. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2016 г., составляется по данным на 20 июля 2017 г.

«Размер дивидендов «Алроса» по итогам 2016 г. более чем в четыре раза превышает аналогичный показатель за 2015 г.», — отметили в компании.