В московских аэропортах задержаны 165 рейсов, 18 отменены

По данным на 12.20 мск, в московских аэропортах из-за непогоды задержаны 165 рейсов, 18 отменены, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Во «Внуково» отменен один рейс, в «Домодедово» 88 задержаны, 17 отменены, в «Шереметьево» 77 рейсов задержаны.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что последствия непогоды будут устранены к понедельнику. Он подтвердил гибель одного человека в результате шторма, обрушившегося на столицу в пятницу, еще четверо остаются в больницах.