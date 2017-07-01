Регулируемые цены на газ в России повышены на 3,9% после двухлетней заморозки

Оптовые цены на газ для промышленности, реализуемый «Газпромом», с 1 июля повышаются на 3,9%. Этот уровень индексации цен был заложен в прогноз социально-экономического развития России на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг., а также в проект приказа Федеральной антимонопольной службы.

Предыдущий раз цены на газ менялись с 1 июля 2015 г. Летом 2016 г. цены на газ повысить не удалось из-за того, что регулятор решил поменять методику тарифообразования. Тогда обсуждалось повышение цен на 2%.

Регулируемая цена на газ рассчитывается исходя из динамики цен контрактов «Газпрома» в Европе с применением понижающего коэффициента. В последнем действующем документе величина коэффициента составляла 0,6160, в новом использован коэффициент 0,9926.