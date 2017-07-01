Три самолета были повреждены молнией при посадке в «Шереметьево» в пятницу

Три пассажирских авиалайнера были повреждены молнией при посадке в московском аэропорту «Шереметьево» во второй половине дня в пятницу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

«Инциденты произошли накануне между 15.00 и 17.00 мск и совпали с так называемым "вторым зарядом" обрушившегося на Москву шквала. Во время посадки на высоте примерно 3000-4000 м экипажи двух самолетов Airbus, направлявшихся из Владивостока и Пхукета в Москву, а также самолета Boeing, выполнявшего рейс из Благовещенска, доложили о поражении разрядами атмосферного электричества», — сказал собеседник агентства.

Все самолеты приземлились благополучно, никто не пострадал. На послеполетном осмотре самолета Boeing были выявлены точечные следы поражения на фюзеляже, проводится оценка состояния двух самолетов Airbus.