РБК: «Роснефть» предложила ExxonMobil доли в нескольких месторождениях

Как сообщает РБК, «Роснефть» предложила ExxonMobil доли в четырех месторождениях, одно из них – Русское месторождение на Ямале. Об этом изданию сообщили три источника в «Роснефти» и федеральный чиновник, ни один из собеседников РБК не уточнил размер предложенной доли.

При этом один из источников знает, что «Роснефть» предложила долю в Русском месторождении не только ExxonMobil, но и другим партнерам.

Представитель ExxonMobil не стал комментировать эту информацию. Представитель «Роснефти» в разговоре с РБК пояснил, что компания готова предложить зарубежным инвесторам перспективные и действующие проекты, в том числе на месторождениях Западной и Восточной Сибири. Переговоры с ExxonMobil он комментировать отказался. В ФАС, которая должна будет согласовывать сделку, заявили, что не получали никаких документов от ExxonMobil.