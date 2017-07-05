Венгрия договорилась с «Газпромом» продлить «Турецкий поток»

Венгрия и «Газпром» заключили соглашение о продлении газопровода «Турецкий поток» по территории Болгарии и Сербии в Венгрию, передает Bloomberg со ссылкой на венгерское информагентство MTI. О подписании документа заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, власти страны рассчитывают, что Венгрия получит доступ к газопроводу к концу 2019 г. Сийярто также заявил, что прокладка газопровода через Болгарию и Сербию целесообразнее, чем через Румынию или Хорватию.

«Газпром» строит газопровод «Турецкий поток» через Черное море для снижения поставок газа через территорию Украины. Одна нитка газопровода мощностью 15,75 млрд куб. м газа в год будет идти в Турцию, другая предназначена для европейского рынка.