Минздрав Украины предлагает приостановить продажу российских лекарств

Министерство здравоохранения Украины обратилось к правительству с предложением приостановить реализацию российских лекарств на территории страны, передает ТАСС.

«Минздрав предложил правительству приостановить поступление и оборот препаратов российского производства, а также производителей, которые находятся на неподконтрольных территориях», - заявили в пресс-службе ведомства. Такая мера необходима для «обеспечения нацбезопасности и разрешения применения в медицинской практике на территории Украины лекарственных средств с гарантированными безопасностью и качеством», считают в минздраве.

Министерство также советует компаниям - производителям лекарственных средств перерегистрировать препараты, которые имеют свидетельства Российской Федерации. «Это позволит компаниям изъять производителей/заявителей России из регистрационных материалов зарегистрированных на Украине лекарственных средств»,- уточнили в пресс-службе.