Минпромторг России ответил на угрозы Украины запретить российские лекарства

В пресс-службе Минпромторга России прокомментировали инициативу министерства здравоохранения Украины, которое попросило правительство страны приостановить реализацию российских лекарств.

«В случае с Украиной может пострадать ряд производителей лекарственных препаратов от сокращения объема экспорта. Вместе с тем пострадают больше граждане Украины, поскольку Россия поставляет в Украину качественные и доступные препараты массового спроса», — сообщили RNS в Минпромторге России. В ведомстве подчеркнули, что Россия «никогда не делала из лекарств предмет политической борьбы».