На Украине проданы арестованные в 2016 году два российских танкера

Два танкера, которые ранее принадлежали российской компании «Волго-Донское судовое агентство», были проданы на Украине за 10,125 млн гривен ($391 700), передает ТАСС со ссылкой на издание «Центр транспортных стратегий».

Таковы данные системы электронных торгов арестованным имуществом «СЕТАМ» за 31 июля.

«За танкер-нефтевоз "Борислав" соревновались девять участников, которые сделали более 30 ставок. В результате цена выросла с 1,444 млн гривен до 5,113 млн гривен ($197 800). За танкер-химовоз "Ниагара" боролись пять претендентов. Цена выросла с 2,475 млн гривен до 5,012 млн гривен ($193 900)», - отмечается в сообщении.

«Волго-Донское судовое агентство» ранее обанкротилось, его имущество распродают за долги.