Россия восстановила экспорт электроэнергии в Китай, прерванный из-за аварии

Россия восстановила экспорт электроэнергии в Китай, прерванный из-за аварии на Дальнем Востоке, сообщили журналистам в пресс-службе Минэнерго России.

«Энергоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме, в том числе и в Китай», - сказали в пресс-службе.

По данным Минэнерго России, в 14:04 мск отключились воздушные линии 500 кВ «Бурейская ГЭС - Амурская», первая цепь ВЛ (воздушная линия) 500 кВ «Бурейская ГЭС - Хабаровская», межгосударственная ВЛ 500 кВ «Амурская - Хэйхэ», ВЛ 220 кВ «Хабаровская - Волочаевка тяговая», ВЛ 220 кВ «Хабаровская - Левобережная», из-за чего произошло разделение ОЭС Востока на две изолированные части по сечению «переход через реку Амур». Частота в западной части ОЭС Востока снижалась до 47,2 Гц.

Из-за аварии был зафиксирован сбой в движении поездов, а также временно прекращен экспорт электроэнергии из России в Китай в объеме около 477 МВт.

По данным Минэнерго России, на 17:30 мск электроснабжение потребителей на Дальнем Востоке восстановлено в полном объеме.