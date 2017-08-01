Шувалов не исключил, что приватизация «Совкомфлота» может пройти не только на бирже

В приватизации «Совкомфлота» появились новые перспективы, рассматривается не только размещение на Московской бирже, но и обсуждается возможность продажи азиатским партнерам, сообщил «Интерфаксу» первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов.

«Мы сейчас работаем в отношении "Совкомфлота" с различными инвесторами. Появляются новые предложения. И если первоначально мы думали разместить акции на Московской бирже в пользу портфельных инвесторов, то теперь появились новые перспективы. Мы сейчас их обсуждаем, в том числе с нашими азиатскими партнерами», - сказал он, комментируя вопрос, будет ли до конца года приватизация «Совкомфлота».

Сейчас 100% «Совкомфлота» принадлежит государству. В плане приватизации на 2017-2019 гг. зафиксирована возможность снижения доли государства в компании до 25% плюс одной акции. На первом этапе планировалось продать пакет в размере 25% минус одна акция на Московской бирже. Инвестиционный консультант планируемой сделки - «ВТБ капитал».

Министр экономического развития Максим Орешкин ранее говорил, что приватизация компании, возможно, состоится во второй половине года.