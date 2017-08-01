Иванов: «Алроса» не видит смысла сейчас наращивать добычу

Ориентир «Алросы» по добыче в 2017 г. не подвергнется сильной корректировке, так как рынок не сможет переварить дополнительные объёмы алмазного сырья, заявил президент компании Сергей Иванов.

«Алроса», как сообщалось, пересматривает планы по продажам и добыче в 2017 г. (по 39 млн карат), новые ориентиры будут в сентябре, когда компания представит скорректированный бюджет.

«По добыче мы, может быть, чуть-чуть прирастём... Сегодня нет смысла наращивать добычу, потому что рынок не способен дополнительные объёмы переварить. Провоцировать снижение цен за счёт роста добычи мы точно не собираемся. Если прирост будет, то будет небольшим», - сказал Иванов.

Сейчас «Алроса» проводит анализ показателей по месторождениям, уточнил он.

Финансовые показатели «Алросы» также могут превысить планы, сказал глава «Алросы». «По валютной выручке мы план перевыполним. По рублёвой, в связи с курсом, выручка будет меньше, чем год назад», - добавил глава компании.

«В части бюджета мы комфортны и идём в соответствии с теми проектировками, которые были. Никаких увеличений инвестпрограммы, покупок активов точно не будет», - отметил Иванов.