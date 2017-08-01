СМИ: экспорт украинского сала в 2016 году рухнул на 98%

Украинский экспорт улиток в 7 раз обогнал показатели по экспорту сала, пишет интернет-издание «Вести» со ссылкой на данные Государственной фискальной службы (ГФС). Экспорт свиного сала в 2016 г. упал на 98% по сравнению с показателями 2015 г.

В прошлом году страна поставила за рубеж 347 т улиток и всего 51 т свиного сала. «Если в позапрошлом году было экспортировано сала на сумму $7,74 млн, то в прошлом - всего на $0,088 млн», - отмечается в статье.

По мнению издания, основная причина падения экспорта - «отказ России закупать украинское сало». Помимо этого от импорта украинского сала отказалась и Молдавия, хотя она и покупала незначительные объемы.

На данный момент украинские производители работают над поиском новых рынков сбыта: Азербайджан, Армения, Казахстан. По данным ГФС, эти страны в 2016 г. совокупно купили сала на $53 800.

Украинское сало покупают также в Эстонии, Германии, Камбодже, Сингапуре, Багамских островах, Канаде, Панаме и Австралии. Все эти страны закупили 7,5 т сала на общую сумму $27 800.