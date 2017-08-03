«Коммерсантъ»: фонд «Ростеха» увеличивает число мусоросжигающих проектов в регионах

Подконтрольный «Ростеху» фонд «РТ-инвест» направил на имя вице-премьера Александра Хлопонина предложения по развитию мусоросжигательной генерации в России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. Это произошло в середине июля. Выигравший конкурс на пять мусоросжигающих ТЭС (МТЭС, четыре в Подмосковье и одна в Татарстане) в июне, фонд предлагает построить в Московском регионе еще четыре объекта, а также три – на юге России.

Новые МТЭС должны сформировать три кластера. В Большом Сочи его мощность составит 55 МВт и 550 000 т утилизированного мусора в год, он будет сжигать отходы Туапсе, Геленджика, Горячего Ключа. Проект может быть запущен в 2022 г. Второй, мощностью 1,25 млн т и 120 МВт, может быть построен к 2023 г. на Тамани и ориентирован на Крым, Севастополь, а также Анапу, Темрюк и Новороссийск. Тогда же в Пятигорске планируется реконструировать городской мусоросжигательный завод Пятигорского теплоэнергетического комплекса. Его переработка вырастет со 150 000 до 550 000 т, а мощность составит 55 МВт.

В «РТ-инвесте» обещают, что при строительстве МТЭС тариф для населения не должен вырасти, а на термопереработку пойдут отходы, которые нельзя направить во вторичный оборот. В фонде говорят, что ведомства и регионы по поручению Белого дома прорабатывают финансово-экономическое обоснование масштабирования проекта.

Первые пять станций планируется построить в рамках договоров поставки мощности, предполагающих возврат вложений за счет повышенных платежей потребителей. 50% платежа за МТЭС даст оптовый энергорынок, 50% — потребители региона. Инвестиции в них составят 150 млрд руб.

Такую же схему предполагается использовать и на Ставрополье, а для Сочи и Тамани она может быть усовершенствована. Половина платежа придется на первую ценовую зону оптового рынка (европейская часть РФ и Урал), 40% — на Кубань, 10% — на Крым. В результате тариф на полуострове вырастет максимум на 5,91% к 2023 г., в Краснодарском крае — на 3%, на Ставрополье — на 6,32%, в Московском регионе — на 1,83%, в первой ценовой зоне — на 0,44%. Источник издания в администрации Пятигорска заявляет, что город реконструкцию комбината поддерживает.