Бразилия снизила экспорт кофейных зерен в июле до минимума с 2006 года

В Бразилии фермеры не спешат расставаться с урожаем кофе после падения цен на 20% с прошлогоднего пика. Из-за этого экспорт необжаренных зерен в июле сократился до минимума за все время сбора данных - с 2006 г., пишет профильное издание Noticias Agricolas.

Поставки кофейного сырья за границу снизились на 7,9% и составили 1,599 млн мешков (каждый мешок весит 60 кг). Таковы данные секретариата внешней торговли министерства развития, промышленности и внешней торговли Бразилии. Предыдущий минимум был зафиксирован в мае 2008 г.

Ряд латиноамериканских стран продолжает наращивать производство кофе. Например, в Колумбии показатель увеличился на 25% в июле по сравнению с тем же месяцем 2016 г.

«Бразилия теряет долю рынка, поскольку в целом по миру экспорт кофе растет», - заявил брокер Coffee New Selection Нельсон Салватерра.