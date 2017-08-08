«Роснефть» планирует начать добычу на Эргинском месторождении через два года

«Роснефть» собирается начать добычу на Эргинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе через два года. Об этом рассказал во время телеконференции первый вице-президент компании Эрик Лирон.

«Первая нефть будет получена через два года», - уточнил он. По словам Лирона, соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти не влияет на планы нефтяной компании по вводу новых месторождений. «Нет, на наши планы по вводу новых проектов это не влияет», - сказал он.

Топ-менеджер заметил, что добыча «Роснефти» в 2018 г. будет не меньше, чем в текущем, но многое будет зависеть от соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи.

«Многое будет зависеть от ОПЕК, плана, которого мы будем придерживаться. Соглашение (его продление. - "Ведомости") будет обсуждаться в марте, и мы, естественно, будем соблюдать наши планы добычи согласно с этим», - заметил он.