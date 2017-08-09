АТОР: поток туристов из России в Великобританию вырос из-за укрепления рубля к фунту

Летом этого года увеличились продажи туров в Великобританию из-за весеннего укрепления рубля к британскому фунту. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Несмотря на то что Великобритания не является массовым или дешевым направлением, практически все опрошенные туроператоры на британском направлении сообщили, что спрос на туры в Великобританию в этом летнем сезоне увеличился. Все игроки связывают это с понижением курса фунта относительно рубля в первой половине этого года», - рассказали в ассоциации.

По данным АТОР, в некоторых компаниях рост продаж достигал 50-60% по сравнению с летом 2016 г. При этом россияне стали чаще ездить по всей территории Великобритании, а не только в Лондон.