Среди 19 погибших при землетрясении в Китае были туристы

Жертвами землетрясения в провинции Сычуань стали 19 человек, в том числе шестеро туристов. Это сообщает Reuters со ссылкой на администрацию региона и государственные СМИ Китая. Пострадали 247 человек. По информации государственного телевидения, пострадавшие получили в основном легкие травмы.

Ранее сообщалось, что подземный толчок магнитудой 7 был зафиксирован в удаленном горном районе провинции во вторник вечером. По данным геологической службы США, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км в 200 км к северо-западу от города Гуанюань, рядом с популярным у туристов природным заповедником Цзючжайгоу.

В среду утром отдельное землетрясение магнитудой 6,6 произошло в провинции Синьцзянь, на расстоянии более чем 2000 км от вчерашнего. Там пострадали 32 человека, по данным газеты People's Daily.

В Сычуани с вечера продолжается поисково-спасательная операция. Население и туристов эвакуируют из опасных зон. По данным администрации провинции, из зоны стихийного бедствия вывозят до 30 000 туристов, на дорогах, ведущих в другие регионы, образовались пробки.