Число жертв землетрясения в Китае достигло 13

Число погибших в результате землетрясения в провинции Сычуань достигло 13, сообщает «Синьхуа» со ссылкой на официальные данные администрации региона на 9.30 среды по местному времени. Еще 175 получили травмы.

Землетрясение произошло в округе Цзючжайгоу в 21.19 вторника, его магнитуда составила 7. «Синьхуа» отмечает, что пострадал район, популярный у туристов.

Еще во вторник стало известно, что управление по борьбе с последствиями землетрясений КНР направило в Цзючжайгоу отряды спасателей. Китайское Общество красного креста отправило туда 200 палаток, 2000 одеял и 1000 наборов первой помощи. Фонд Красного креста послал в Сычуань группы рабочих для оценки ущерба и выделил на экстренную помощь 100 000 юаней (более $14 900).