Минздрав подал иск к «Р-фарму» за нарушение сроков поставок

Минздрав России подал иск в Арбитражный суд Москвы с целью взыскать с «Р-фарма» 26,7 млн руб. за нарушение сроков поставок лекарственных препаратов в 2014 г., передает ТАСС со ссылкой на министерство.

Соответствующие заявления зарегистрированы Арбитражным судом 7 августа.

«Данные иски были поданы в адрес ответчика с целью взыскания с него неустойки [пени] за несвоевременное исполнение им своих контрактных обязательств, возникших за период 2014 г.», - отметили в ведомстве.

В пресс-службе «Р-фарма» заявили, что компания пока не получала иски.