Правительство обязало компании раскрывать бенефициаров в пятидневный срок

Правительство обязало юридические лица в пятидневный срок отвечать на запрос уполномоченных органов о своих бенифициарных владельцах. Ответ может быть представлен в электронном виде или на бумаге, уточнения к нему можно досылать в срок до трех рабочих дней. Это следует из постановления правительства от 31 июля 2017 г., которое прописывает порядок установления бенифициаров компаний. Все эти меры нужны для совершенствования национальной системы борьбы с отмыванием доходов, полученных нелегально.

Документ устанавливает порядок и сроки взаимодействия чиновников с юрлицами в этих случаях. Этой работой будут заниматься ФНС, Росфинмониторинг и их территориальные органы. Определены должностные лица, которые имеют право подписывать запрос на раскрытие бенефициаров. На запросы юрлица должны будут представлять документально подтвержденную информацию о своих владельцах или о мерах, которые были приняты, чтобы установить своих бенефициаров.