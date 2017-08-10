Квартальная прибыль Toshiba снизилась на 37%

В завершившемся 30 июня финансовом квартале корпорация Toshiba получила чистую прибыль в 50,33 млрд иен (около $457,6 млн), это на 36,93% меньше, чем год назад, сообщает «Прайм». Прибыль на акцию в отчетный период составила 11,89 иены ($0,11) против 18,85 иены годом ранее. Квартальная выручка корпорации выросла на 7,55% в годовом выражении и составила 1,14 трлн иен ($10,36 млрд).

За финансовый год, который завершился 31 марта, Toshiba получила чистый убыток в 965,66 млрд иен (около $8,78 млрд), что почти в два раза превышает показатель предыдущего года. Убыток на акцию составил 228,08 иены ($2,07) против убытка в 108,64 иены по итогам прошлого финансового года. Выручка в годовом выражении сократилась на 5,44% до 4,87 трлн иен ($44,28 млрд). До сих пор по 2017-2018 фингоду Toshiba публиковала данные, которые не прошли аудиторскую проверку. Затем эти цифры несколько раз пересматривались, а публикация отчетности откладывалась. В середине июня японские регуляторы одобрили отсрочку публикации финансовой отчетности корпорации до 10 августа, напоминает «Прайм».

В 2017-2018 финансового году Toshiba прогнозирует выручку на уровне 4,97 трлн иен ($45,17 млрд), чистую прибыль - 230 млрд иен ($2,1 млрд).

Весной 2017 г. Toshiba объявила о реструктуризации из-за финансовых проблем, вызванных банкротством американского подразделения Westinghouse Electric. Компании пришлось исключать из отчетности Westinghouse, которая в конце марта объявила о банкротстве и обратилась в США в суд с просьбой о защите от кредиторов. Toshiba выступала гарантом по облигациям Westinghouse на сумму около $6 млрд (из $9,8 млрд обязательств последней, по данным на конец 2016 г.). У материнской компании также были другие обязательства по проектам строительства ядерных реакторов, которыми занималась Westinghouse, – первых в США за последние почти 40 лет. Затраты по ним сильно превысили смету. Toshiba пришлось пойти на значительные списания, которые и привели к убытку в $4,8 млрд за девять месяцев предыдущего финансового года.