«Коммерсантъ»: У «Аэрофлота» возникли проблемы с поставками топлива «Газпром нефти»

«Аэрофлот» вынужден был включить резервную схему обеспечения топливом из собственных запасов в результате сложностей с поставкой топлива «Газпром нефти», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников в отрасли. На поставщика приходится около 40% поставок топлива авиакомпании. На минувшей неделе «Газпромнефть-аэро Шереметьево» сообщила «Аэрофлоту» «о временных перебоях с транспортировкой авиакеросина трубопроводом «Транснефти»». В результате по резервной схеме было заправлено более 50 рейсов, в ТЗК «Шереметьево» у авиакомпании есть собственные запасы авиатоплива. По данным издания, ситуация может обсуждаться сегодня на совещании в «Шереметьево».

В последнее время не был постоянно обеспечен «трехсуточный запас топлива в резервуарном парке», отмечает собеседник издания в одном из профильных ведомств. Это «вызвало вопросы к оператору по заправке воздушных судов». По его словам, перебои возникли около двух недель назад, а их вероятная причина – некондиционное топливо, «которое требует прохождения дополнительной системы тщательной фильтрации» при его сдаче в резервуары ТЗК.

Последнее связано с отменой обязательной сертификации топливозаправочных компаний и лабораторий горюче-смазочных материалов в 2015 г. «В настоящий момент не представляется возможным даже определить, на каком этапе авиационное топливо может стать некондиционным, поскольку законодательством более не предусмотрено наличие документации, регулирующей качество топлива», – поясняет собеседник издания. Чиновники опасаются, что из-за выведения контроля за рынком авиакеросина «за периметр ведения госорганов» многие проблемы теперь могут «вовремя не вскрыться и привести к серьезным последствиям вплоть до ухудшения работы топливной системы самолета».

До хранилищ аэропортов Московского авиаузла топливо доставляется по железной и автодорогам, а также через трубопроводную систему «Транснефтепродукта», куда свою продукцию сдают рязанский НПЗ «Роснефти» и московский НПЗ «Газпром нефти».

В пресс-службе «Газпромнефть-аэро Шереметьево» заверяют, что компания стабильно обеспечивает необходимый объем топлива. В «Шереметьево» возможные сбои не прокомментировали. Советник президента «Транснефти» Игорь Демин сообщил, что в течение лета претензий по качеству топлива не поступало.