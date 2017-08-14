«Интерфакс»: одобрен план создания единого рынка авиаперевозок в ЕАЭС

Евразийский межправительственный совет одобрил дорожную карту по созданию единого рынка авиаперевозок в странах ЕАЭС до 2020 г. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с итогами заседания совета.

«То есть для российских компаний, которые будут выполнять полеты в страны ЕАЭС, и для авиакомпаний стран - членов ЕАЭС будет одинаковая аэропортовая ставка сбора и будут одинаковые тарифы за аэронавигационное обслуживание. Эти решения должны быть реализованы в течение 2018-2019 гг., в общем, до 2020 г. эти равные условия должны быть установлены», – сказал собеседник агентства.

По его словам, проект включает в себя раздел «экологического воздействия». «Это прежде всего в отношении шумящих самолетов, раздел, касающийся обеспечения безопасности полетов. С тем чтобы были выработаны единые оценочные критерии, подходы к оценке состояния безопасности полетов в странах ЕАЭС, чтобы у нас была единая шкала оценок», - добавил источник.