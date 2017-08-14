В Пекине Трампу рекомендовали не расследовать принципы взаимной торговли

Приказ президента США Дональда Трампа начать расследование принятых практик в торговле с Китаем, которые он считает несправедливыми и невыгодными для Америки, отравит двусторонние отношения. Как передает Reuters, это мнение высказала государственная газета China Daily. Ранее сообщалось, что Трамп планирует 14 августа поручить своему советнику по торговле изучить ситуацию и определить, нужно ли детальное расследование. Президент подозревает, что Китай заставляет американские компании, работающие в КНР, делиться интеллектуальной собственностью. Расследование может в результате позволить администрации США поднять тарифы на китайские товары.

Трамп недавно заявил, что с Китаем можно было бы действовать более мирно, если бы тот активнее пытался повлиять на КНДР, чтобы заставить ее отказаться от ракетных испытаний и ядерной программы.

В редакционной статье China Daily советует президенту США не принимать скоропалительных решений, чтобы о них затем не пришлось жалеть. «С учетом того, что Трамп относится к внешней политике как к сделкам, невозможно не обращать внимания на то, что он все больше разочаровывается в том, что ему кажется неспособностью Китая призвать КНДР к порядку», - цитирует статью Reuters. В редакции убеждены, что политизация торговли не поможет продвижению интересов США, а только усугубит экономические проблемы и отравит двусторонние отношения. Также там отмечают несправедливость попыток возложить на один Китай ответственность за действия Пхеньяна и предупреждают, что они могут привести к расколу международной коалиции, которая пока пытается решить проблему мирным путем.

Затем представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила на брифинге, что не следует увязывать воедино китайско-американские торгово-экономические отношения и урегулирование ситуации на Корейском полуострове. Его цитирует ТАСС. По ее словам, было бы совершенно неправомерно рассматривать отдельно взятую проблему как «инструмент для решения другого вопроса».