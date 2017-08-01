Китай: Ответственность за кризис вокруг КНДР лежит на Пхеньяне и Вашингтоне

США и КНДР несут ответственность за напряженную обстановку в районе Корейского полуострова, а не Китай, заявил постпред КНР в ООН Лю Цзеи. «Независимо от того, какими возможностями располагает Китай, он не может добиться практических результатов, поскольку их достижение зависит от двух принципиальных сторон», – цитирует его «Интерфакс». По его словам, от США и КНДР зависит, чтобы движение по этой проблеме началось в правильном направлении.

Недавно президент Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Пекин делает мало для того, чтобы принудить Пхеньян отказаться от ракетных испытаний и развития ядерной программы. В Вашингтоне считают, то КНР обладает уникальным рычагом воздействия на Северную Корею. МИД КНР после этого заявил, что ядерная проблема КНДР возникла не из-за Китая и что для поиска решения этой проблемы нужны всеобщие усилия и сотрудничество.

В апреле Трамп рассказал The Wall Street Journal, что на встрече во Флориде он предложил председателю КНР Си Цзиньпину пойти на уступки Китаю в торговой политике в обмен на его помощь в предотвращении угроз со стороны КНДР. До и после этого Трамп также обвинял Китай в применении нечестных методов в двусторонней торговле. В июле он написал, что разочарован тем, что Китай только говорит о проблеме КНДР, но ничего не делает. В конце июля Politico со ссылкой на источники сообщило, что в администрации США обсуждают возможные санкции против Китая.