Eurasia Drilling в 2016 году сократила чистую прибыль по GAAP более чем в 2 раза

Нефтесервисная Eurasia Drilling Company (EDC) по итогам прошлого года сократила чистую прибыль по стандартам US GAAP в 2,2 раза до $65,4 млн, говорится в отчете компании. Выручка за отчетный период сократилась на 8% и составила $1,6 млрд.

Операционная прибыль выросла на 7% до $205 млн, прибыль до налогообложения - вдвое, до $231,1 млн. Себестоимость услуг снизилась на 5% и составила $1,294 млрд.

В 2016 г. Eurasia Drilling получила убыток от курсовых разниц в размере $44,3 млн против прибыли от курсовых разниц в предыдущем году в $27,6 млн. Краткосрочные обязательства Eurasia Drilling на 31 декабря 2016 г. составили $710,1 млн по сравнению с $642,1 млн на конец 2015 г. Долгосрочная задолженность компании за год по состоянию на конец 2016 г. снизилась с $1 млрд до $789 млн.