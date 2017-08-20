На руднике «Мир» проведут ряд узконаправленных взрывов

Объем воды в карьере на руднике «Мир» превысил 12 500 куб. м, одномоментный ее прорыв в шахту угрожает жизни спасателей, ведущих поисковые работы, сообщили в «Алросе».

Попытки по управляемому спуску воды не принесли результата. «Возникла угроза подтопления группировки насосных агрегатов на горизонте -210, а также выхода из строя систем энергоснабжения, вентиляции и освещения. В результате поисково-спасательная работа в шахте станет невозможной», — говорится в сообщении компании.

На экстренном совещании было решено провести ряд узконаправленных взрывов для расширения прорана между карьером и шахтой.